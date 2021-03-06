ВВС США случайно раскрыли характеристики бомбардировщика B-21

https://static.news.ru/photo/69c6898e-7e7e-11eb-944e-96000091f725_660.jpg Фото: airforce.com

Командование Военно-воздушных сил США опубликовало снимок временного авиационного ангара, который предназначен для перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Это было достаточно, чтобы специалисты смогли рассчитать примерные габариты самолёта.

Специалисты пришли к выводу, что длина фюзеляжа B-21 составляет около 15 метров, а размах крыла достигает 42 метров. Получается, что новый самолёт оказался меньше тяжёлого стратегического бомбардировщика B-2, сообщает телеканал «Звезда».

Свои выводы специалисты сделали буквально по фотографии по временному тенту-ангару. Для этого им пришлось сопоставить размеры быстровозводимого тента для бомбардировщика с бетонными плитами аэродрома и стоящими рядом автомобилями.

Бомбардировщик создаёт корпорация Northrop Grumman. Ричардсон в ходе симпозиума Air Warfare отметил, что специалисты провели «серьёзную модернизацию» B-21 Raider. По мнению журналистов, речь идёт о проблемах с воздухозаборниками.

Необходимость в новых самолётах обусловлена «напряжённостью с ядерными державами, такими как Россия и Китай», сообщили журналисты. Конструкция B-21 по схеме «летающее крыло» якобы позволит самолёту проникать вглубь территории противника, оставаясь при этом незаметным для вражеских радаров.

Машина сможет нести как обычное, так и ядерное вооружение. Её оснастят морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

ВВС США планируют заказать около сотни B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. В разработке, по данным издания, сейчас две боевые единицы. Первый полёт бомбардировщик совершит в 2022 году, писал NEWS.ru.