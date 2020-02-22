https://static.news.ru/photo/2fe2c13c-5590-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Турция заявила о намерении развернуть вдоль границ с Сирией зенитно-ракетные системы С-400, купленные у России. Однако в это же время турецкие военные обнаружили, что «Триумфы» могут прекрасно отслеживать цель на расстоянии до 600 км при условии её нахождения на высоте в 20 км, однако при высоте цели ниже 5 км эффективность ЗРС падает в разы.

Как сообщает Rusonline, если цель находится на высоте в 5 км, эффективность её обнаружения падает на 30-40%, если на высоте в 1 км, то эффективная дальность её обнаружения и поражения составляет всего 70-180 км, а на высоте менее 1 км — несколько десятков метров. Как заявляет военный эксперт, эти данные российская сторона не прокомментировала. Однако есть предположение, что если Турция попробует использовать «Триумфы» не «по назначению», то РФ сможет их легко уничтожить.

Как писал NEWS.ru, военные эксперты проанализировали фото- и видеокадры, полученные из различных источников, доказывающие ракетные удары по российскому бомбардировщику Су-24 над Идлибом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что выстрелов было как минимум два, а экипировка и бронеавтомобиль стрелявших выдаёт в них турецких военнослужащих. Как сообщает «Военный осведомитель», в окружении турецких военных фигурирует бронеавтомобиль типа Kirpi, оснащённый боевым модулем и системой РЭБ. Вблизи него бойцы осуществляют запуск зенитной ракеты с комплекса ROKETSAN FIM-92. А при раскадровке видео рядом с ракетным следом обнаруживаются в небе ещё два неизвестных шлейфа.