Турция заявила о намерении развернуть вдоль границ с Сирией зенитно-ракетные системы С-400, купленные у России. Однако в это же время турецкие военные обнаружили, что «Триумфы» могут прекрасно отслеживать цель на расстоянии до 600 км при условии её нахождения на высоте в 20 км, однако при высоте цели ниже 5 км эффективность ЗРС падает в разы.
Как
Как писал NEWS.ru, военные эксперты проанализировали фото- и видеокадры, полученные из различных источников, доказывающие ракетные удары по российскому бомбардировщику Су-24 над Идлибом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что выстрелов было как минимум два, а экипировка и бронеавтомобиль стрелявших выдаёт в них турецких военнослужащих. Как сообщает «Военный осведомитель», в окружении турецких военных фигурирует бронеавтомобиль типа Kirpi, оснащённый боевым модулем и системой РЭБ. Вблизи него бойцы осуществляют запуск зенитной ракеты с комплекса ROKETSAN FIM-92. А при раскадровке видео рядом с ракетным следом обнаруживаются в небе ещё два неизвестных шлейфа.
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