The Drive: КНР закупает штурмовые вертолёты Ми-171Ш

https://static.news.ru/photo/cc189c66-fa81-11ea-8836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёты Ми-171Ш, произведённые на Улан-Удэнском авиационном заводе для Китая вызвали интерес в США

Как сообщает издание The Drive, в репортаже китайского ТВ с Улан-Удэнского авиационного завода были показаны военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш, предназначенные для Народно-освободительной армии Китая.

Слабо заметная маркировка и светло-серая цветовая схема предполагают, что новая партия вертолетов могла быть приобретена для поддержки сил специальных операций НОАК или боевых поисково-спасательных операций, — пишет издание.

Сообщается, что у обычных винтокрылых машин армейской авиации расцветка другая — темно-зелёная или в зелёная с желтовато-коричневым оттенком. В издании считают, что новые вертолёты были закуплены с учётом нынешней напряженной обстановки на границе с Индией в Гималаях.

В тех местах сложная местность для вертолётов, и Ми-171Ш может обладать возможностями, которых в настоящее время не хватает другим винтокрылым машин НОАК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ подвергся ракетному обстрелу с земли во время государственных испытаний. Об этом рассказал лётчик-испытатель Сергей Маслов. По его словам, испытания обстрелом, которые устраивают для проверки бортового комплекса обороны вертолёта, прошли успешно.