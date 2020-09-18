The Drive: КНР закупает штурмовые вертолёты Ми-171Ш

Вертолёты Ми-171Ш, произведённые на Улан-Удэнском авиационном заводе для Китая вызвали интерес в США
Как
Слабо заметная маркировка и светло-серая цветовая схема предполагают, что новая партия вертолетов могла быть приобретена для поддержки сил специальных операций НОАК или боевых поисково-спасательных операций, — пишет издание.
Сообщается, что у обычных винтокрылых машин армейской авиации расцветка другая — темно-зелёная или в зелёная с желтовато-коричневым оттенком. В издании считают, что новые вертолёты были закуплены с учётом нынешней напряженной обстановки на границе с Индией в Гималаях.
В тех местах сложная местность для вертолётов, и Ми-171Ш может обладать возможностями, которых в настоящее время не хватает другим винтокрылым машин НОАК.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ подвергся ракетному обстрелу с земли во время государственных испытаний. Об этом рассказал лётчик-испытатель Сергей Маслов. По его словам, испытания обстрелом, которые устраивают для проверки бортового комплекса обороны вертолёта, прошли успешно.
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