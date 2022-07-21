ТАСС: Россия применила на Украине сверхдальнобойную винтовку «Сумрак»

Фото: Lobaev Arms / соцсети

Созданная в России дальнобойная винтовка СВЛК-14С «Сумрак» была использована в ходе специальной операции России на Украине, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации агентства, данный тип вооружения был использован снайперами в различных регионах. Максимальная эффективная дальность стрельбы винтовки составляет более 2,5 километров.

Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые стали применять сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С. Она использовалась достаточно редко, так как не всегда для её нормальной работы на большие расстояния подходила местность, — рассказал собеседник агентства.

СВЛК-14С (Снайперская винтовка Лобаева крупнокалиберная) была разработана частной оружейной компанией Lobaev Arms в 2012 году.

В ходе специальной операции на Украине российские военные применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы против дронов, написало ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Речь идёт про новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, разработанный компанией «Лаборатория ППШ». Отмечается, что ружьё используется эффективно против малогабаритных украинских коптеров.