ТАСС: Россия применила новейшее оружие в ходе спецоперации на Украине

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе специальной операции на Украине российские военные применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы против дронов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Речь идёт про новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, разработанный компанией «Лаборатория ППШ». Отмечается, что ружьё используется эффективно против малогабаритных украинских коптеров.

В зоне проведения военной спецоперации на Украине против малоразмерных беспилотников ВСУ впервые был применён новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, — рассказал собеседник агентства.

В публикации при этом не раскрывается, сколько единиц данного вооружения было поставлено российским военным, участвующим в специальной операции.

Немецкое издание Tagesschau ранее сообщило, что большинство членов Бундестага не захотели голосовать за поставку 200 бронетранспортёров Fuchs на Украину. По словам министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, Берлин должен обеспечить защиту Германии в том числе. Отмечается, что за поставки вооружения в кратчайшие сроки выступили представители партий ХДС и ХСС. Жители Германии неоднократно критиковали своё правительство за поставки вооружений Киеву, так как это всего лишь продлевает конфликт в регионе.