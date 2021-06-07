Стартовали военно-морские учения НАТО в Балтийском море

https://static.news.ru/photo/fdd6c81a-c6d5-11eb-9eaa-96000091f725_660.jpg Фото: Mc1 Kyle Steckler/Global Look Press

НАТО приступила к крупномасштабным международным учениям Военно-морских сил Baltops-2021 в Балтийском море. Об этом говорится в публикации на сайте Североатлантического альянса.

Как уточняется, военные отработают интеграцию противовоздушной обороны, борьбу с подводными лодками, морского пресечения, противоминной защиты и десантных операций. В процедуре будут задействованы 40 морских подразделений, 60 самолётов и 4000 военнослужащих.

В учебных мероприятиях в режиме реального времени участвуют воздушные и морские силы союзников по НАТО, а также стран-партнёров. Речь идёт о Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Норвегии, Польше и других государствах. Учения направлены на повышение гибкости и оперативной совместимости между странами-союзниками и странами-партнёрами.

Ранее масштабные международные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии.