США украли в Ливии российский «Панцирь»

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Американские военные в июле 2020 года похитили в Ливии российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1».

По данным газеты The Times, система была вывезена с поля боя и сейчас «в целости и сохранности» находится на авиабазе Рамштайн в Германии. В Москве осведомлены о похищении оружия.

Операция по захвату российского зенитного ракетного комплекса была проведена из-за опасений, что ЗРК может попасть в руки контрабандистов оружия и использоваться для уничтожения гражданских самолётов. Для транспортировки «Панциря», принадлежащего Ливийской национальной армии, был использован американский лайнер C-17A Globemaster III.

Издание отмечает, что данный комплекс для Соединённых Штатов вряд ли будет представлять ценность, потому что последние имели возможность изучить такие ЗРК ещё в ОАЭ. Однако оружие «способно дать полезную информацию о промышленных возможностях России». Газета допускает, что система может использоваться на учениях и в разработке тактики действий с техникой потенциального противника.

Ранее стало известно, что на полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошли успешные испытания новейшей российской ракеты системы ПРО. Ракета успешно поразила цель, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Информацию об успешном испытании новой ракеты подтвердил командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Дёмин. По его словам, ракета уже прошла целую серию испытаний, по результатам которых подтвердила заявленные характеристики, а боевые расчёты полностью справились с поставленной задачей.

На данном этапе испытаний ВКС РФ не раскрывают наименование новой ракеты ПРО. Известно лишь, что новая система противоракетной обороны предназначена для защиты от воздушно-космических ударов. Отмечается, что российская система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, писал NEWS.ru.