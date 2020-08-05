США показали ракетный удар с гиперзвуковым блоком C-HGB

https://static.news.ru/photo/5cbc7762-d717-11ea-8c77-fa163e074e61_660.jpg Фото: CSIS Missile Defense

Армия США в ходе онлайн-брифинга показала запуск, полёт и поражение цели ракетой c гиперзвуковым планирующим блоком Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поражение C-HGB произошло на расстоянии 36 см от центральной точки мишени.

Испытания были проведены Военно-морскими силами и армией США 19 марта. C-HGB была запущена с Тихоокеанского ракетного полигона ВМС, расположенного на гавайском острове Кауаи. Полученные в ходе испытаний данные Агентство по противоракетной обороне США планирует использовать для разработки перехватчиков гиперзвуковых ракет.

Блок C-HGB разработан Сандийскими национальными лабораториями, в 2011 и 2017 годах он прошёл успешные лётные испытания. Им планируется оснастить перспективные американские гиперзвуковые ракеты Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) армии, Conventional Prompt Strike (CPS) ВМС и Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) Военно-воздушных сил США.

Американцы уверяют, что C-HGB способен к маневрированию на скорости свыше 6100 км/ч по непредсказуемой для средств ПРО противника траектории.

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference : pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

Как писал NEWS.ru, американская армия может развернуть гиперзвуковые ракеты и ракеты средней дальности. Об этом заявил начальник штаба армии Соединённых Штатов генерал Джеймс Макконвилл в ходе онлайн-конференции, организованной аналитической организацией «Центр стратегических и международных исследований» (SCIS). Высокопоставленный военный сообщил, что США продвигаются к созданию средств доставки большой дальности, которые могут включать гиперзвуковые ракеты, также разрабатываются средства доставки средней дальности. Таким образом он ответил на вопрос, поддержал бы он развёртывание в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности наземного базирования.