США испытают в Арктике «убийцу» иранского генерала Сулеймани

https://static.news.ru/photo/d874b28a-571d-11eb-b0ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: DefPost/facebook.com

Высокоточная ракета AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile класса «воздух — земля», вероятно использованная для убийства иранского генерала Касема Сулеймани, будет испытана Соединёнными Штатами в Арктике.

По данным американского издания The Drive, в опубликованном Пентагоном 14 января отчёте отмечается «необходимость проведения испытаний ракеты в экстремальных холодных погодных условиях для оценки способности оружия действовать в становящемся стратегически важном арктическом регионе».

В документе также говорится, что при эксплуатации AGM-179A был выявлен ряд сложностей — ранняя детонация боеголовки и проблема интеграции оружия с ударным вертолётом.

В начале января тысячи жителей Ирана и Ирака приняли участие в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В Тегеране участники акций несли транспаранты и портреты генерала. Вместе с ним они поминали заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит в тот же день. Городские власти оформили ряд инсталляций, изображающих легковой автомобиль, в который попадает ракета.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были уничтожены несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено, писал NEWS.ru.