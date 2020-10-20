Госдеп: США готовы к немедленным переговорам с РФ по вооружению

https://static.news.ru/photo/d29e4ed8-12db-11eb-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Соединённые Штаты готовы немедленно провести переговоры с Россией, чтобы уладить остающиеся разногласия по соглашению о контроле над вооружениями. Об этом заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Мы ценим, что Россия готова попытаться достигнуть прогресса по теме контроля над вооружениями. Соединённые Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы согласовать подлежащее верификации соглашение. Надеемся, что РФ даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это, — цитирует The Wall Street Journal политика.

Ранее Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию Кремля по ДСНВ и представить её США. Об этом глава страны сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства пообещал сделать это «как можно скорее».

Кроме того, российский лидер предложил продлить срок действия договора «без всяких условий хотя бы на год». Это позволит сторонам получить возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам, с тем чтобы Россия, США и другие государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, не остались без «такого фундаментального документа», объяснил президент.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.