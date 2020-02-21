https://static.news.ru/photo/7f512ab8-54ca-11ea-a67f-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Department of Defense/flickr.com
США пока не приняли решение о временном размещении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Турции на границе с Сирией.
Мы находимся в курсе запроса о размещении ракет Patriot в Турции, однако никакого решения не принято, — заявил ТАСС источник в американских структурах власти.
Как писал NEWS.ru, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что американская сторона готова предоставить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для противостояния России. Турция запросила помощи у США 20 февраля. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал действия Турции, начавшей военную операцию в сирийском Идлибе, нарушением договорённостей по сирийскому урегулированию.