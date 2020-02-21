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Военно-промышленная компания испытала на подрыв, устойчивость к огню и боеприпасам новую российскую бронемашину «Атлет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз разработчика.

Военно-промышленная компания испытала на подрыв, устойчивость к огню и боеприпасам новую российскую бронемашину «Атлет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз разработчика. Провели испытания «Атлета» на подрыв под днищем,...