https://static.news.ru/photo/2bfd2592-5402-11ea-b5d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает действия Турции, начавшей военную операцию в сирийском Идлибе, нарушением договорённостей по сирийскому урегулированию, достигнутых в Сочи и Астане.

Если Турция решится на неординарные шаги в части возможного расширения боевых действий, то это дорого обойдётся, и она должна осознавать ответственность за происходящее, — сообщил «Интерфаксу» Швыткин.

Депутат заявил, что Россия придерживается достигнутых договорённостей по сирийскому Идлибу, и выразил уверенность, что процесс сирийского урегулирования будет продолжаться в «политической плоскости».

Как писал NEWS.ru, оборона сирийской армии в идлибской зоне деэскалации была прорвана. Сделали это террористы, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. По их данным, боевики предприняли несколько массированных атак в направлении Кминас — Найраб. Они применяют бронетанковую технику.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.