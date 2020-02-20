Фото: nato/flickr.com

Неизвестный пользователь разместил в Сети видеоролик с кадрами из Идлиба. На записи отчётливо видно многочисленные разрушения и тела мирных жителей.

19 февраля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. На следующий день, 20 февраля, террористы...