Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил итоги переговоров с США. По его словам, американская сторона готова предоставить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для противостояния России.
США заявляют о том, что они нас поддерживают в Идлибе. Речь не идёт о появлении там американских военнослужащих. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot, — цитирует сообщение министра ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, Турция запросила помощи у США 20 февраля 2020 года. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал действия Турции, начавшей военную операцию в сирийском Идлибе, нарушением договорённостей по сирийскому урегулированию.
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