Минобороны Соединённых Штатов заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт, согласно которому производство ракет класса «воздух — земля» удвоится.
Управляемые ракеты JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) используются как основной боеприпас американских вертолётов, таких, как AH-64E Apache Guardian и AH-64D Apache Longbow, а также беспилотников MQ-1 Predator,
Стоимость базового контракта корпорации Lockheed Martin была повышена на $15,54 млн с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц, — сообщили в Пентагоне.
Предполагается, что расширение и модернизация производственных линий оборонной корпорации будут завершены к весне 2022 года.
Как писал NEWS.ru ранее, 12 декабря официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил, что ВС США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования. Тем самым США подчеркнули, что новая ракета выходит за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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