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Силы радиотехнических войск (РТВ) смогли обнаружить более 50 сложных воздушных целей в ходе учений. Целью тренировок было отражение массированного воздушного удара с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Воздушно-космических сил России (ВКС РФ).

Силы радиотехнических войск (РТВ) смогли обнаружить более 50 сложных воздушных целей в ходе учений. Целью тренировок было отражение массированного воздушного удара с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил...