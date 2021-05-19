Создание новой американской ракеты оценили в треть бюджета России

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США придётся потратить $95 млрд на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на замену Minuteman III в рамках проекта Ground Based Strategic Deterrent (GBSD). Такие данные со ссылкой на генерала американской армии Тимоти Рэя приводит портал Defense News.

Для сравнения, доходная часть бюджета России на 2021 год составляет 18,8 трлн рублей (около $254 млрд). Таким образом, проект GBSD по стоимости превышает треть доходной части российского бюджета. При этом длительная поддержка Minuteman III обойдётся Вашингтону ещё дороже. По оценке портала, обслуживание принятых на вооружение в 1970-х годах МБР потребует $133 млрд до 2075 года.

Власти США рассматривают возможность продления до 2040 года срока службы Minuteman III c одновременным сокращением количества ракет. В таком случае поддержка существующего образца вооружений обойдётся Вашингтону дешевле, чем создание нового.

Ранее глава американского Стратегического командования адмирал Чарльз Ричардс заявил, что Москва и Пекин значительно опережают Вашингтон в области стратегических вооружений. По его словам, Соединённые Штаты больше не могут сдерживать РФ и КНР межконтинентальными баллистическими ракетами. Он призвал заменить ракеты Minuteman, которые давно морально устарели.