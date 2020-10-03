СМИ: США боятся создания в России «умного» истребителя шестого поколения

https://static.news.ru/photo/4e55fd7c-05f9-11eb-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные эксперты в США выразили опасения, что Россия в рамках проекта создания истребителя шестого поколения модернизирует многофункциональный Су-57 и совместит его с наработками МиГ, добавив в проект системы искусственного интеллекта, которых нет в проектах американских аналогов, пишет National Interest.

Издание отметило, что в Россия в настоящий момент «всё ещё преодолевает» проблемы с производством истребителя пятого поколения Су-57, однако уже начинает разработку истребителя шестого поколения.

Хотя Россия продолжает преодолевать проблемы с производством своего истребителя-невидимки Су-57, Москва, как сообщается, нацеливается на создание истребителя шестого поколения, который может быть разработан под совместным брендом МиГ-Сухой, — пишет National Interest.

Отмечается, что такой истребитель мог бы вобрать в себя всё лучшее от самолёта МиГ-21, который стал самым производимым сверхзвуковым реактивным самолетом в истории авиации, а также от очень эффективных МиГ-35 и Су-57.

Издание пишет, что ещё в марте 2016 года тогдашний вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявил, что Россия приступила к работе над боевым самолетом шестого поколения. Рогозин тогда сказал, что ОКБ Сухого даже представило предварительный проект такого самолёта.

Вместо того, чтобы идти ва-банк с Су-57, Москва может теперь обратить свой взор на истребитель шестого поколения, который, как отметили специалисты, мог бы выполнять боевые задачи без участия человека и использовать системы искусственного интеллекта совместно с радиофотонным радаром для поражения целей, — сказано в материале.

Такой самолёт, как ожидают в США, сможет передвигаться с гиперзвуковой скоростью в околоземном пространстве и применять вооружения, в работу которых положены новые физические принципы.

Между тем, в США опасаются, что Россия установит на свой истребитель шестого поколения слишком современные, а оттого небезопасные системы искусственного интеллекта.

Россия вместе с Китаем продолжает изучать способы использования машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) в оружейных системах. То есть (Россия) идёт на тот шаг, который Пентагон счёл опасным, поскольку ИИ, вероятно, не сможет должным образом отличать гражданских лиц от военных целей в зонах конфликта, — пишет National Interest.

Как сообщал NEWS.ru, в начале сентября индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков подтвердил, что российский истребитель шестого поколения может быть создан под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».

Информация об этом ранее появлялась еще летом 2020 года, когда генеральный директор обеих компаний Илья Тарасенко заявил, что самолётостроительная корпорация «МиГ» и авиационный холдинг «Сухой» будут совместно разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения.

Кроме этого, сообщалось, что истребитель шестого поколения могут сделать беспилотным — с возможностью выборочного управления.