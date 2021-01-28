СМИ раскрыли серьёзную проблему новейшего американского танка M-1 Abrams

https://static.news.ru/photo/c6e071aa-615c-11eb-918e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Marines/Global Look Press

Танк Abrams последней версии M-1, который ранее некоторые зарубежные СМИ называли, возможно, лучшим в мире, оказался тяжелее предыдущих.

В Пентагоне изданию Defense News рассказали, что масса танка ограничивает его возможности по транспортировке имеющимися средствам — сборными мостами, тягачами и эвакуационными машинами.

Обновления Abrams M-1 вызывают беспокойство по поводу его пригодности, — добавили в военном ведомстве.

Defense News отмечает, что при необходимости M-1 должен быть развёрнут «на европейском театре военных действий».

В случае возникновения кризиса танковые бригады, вероятно, должны будут быстро охватить большую территорию, чтобы эффективно реагировать против такого противника, как Россия, — пишет издание.

Ранее американский публицист Питер Сучиу заявил, что создатели беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» смогли решить проблему, которая присуща машинам с дистанционным управлением. По его словам, речь о круговом обзоре, который конструкторы обеспечили, установив на боевую машину широкоугольные видеокамеры. Тем самым техника получает полные данные о «ситуационной обстановке». Об этом Сучиу написал в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Ещё одной инновационной характеристикой «Арматы» автор публикации назвал необитаемую башню с удалённо управляемой гладкоствольной пушкой калибра 125 мм. Она имеет автоматизированную систему заряжания. Сучиу также подчеркнул, что способность «Арматы» передвигаться со скоростью 90 км/ч делает её потенциально более мобильной боевой машиной, чем американский танк M-1 Abrams, писал NEWS.ru.