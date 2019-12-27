https://static.news.ru/photo/f31664b0-28bd-11ea-ae96-fa163e074e61_660.jpg Фото: ilyushin.org

ПАО «Ил» планирует наладить серийное производство новых лёгких военно-транспортных самолётов Ил-112В с 2022 года и довести их выпуск до 10 машин в год.

Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолёта в 2022 году, — говорится в сообщении компании.

Ил-112В — первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новые самолёты должны заменить устаревающий парк Ан-26.

Как писал NEWS.ru, сборку второго образца военно-транспортного самолёта Ил-112В завершили специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского и завода-изготовителя ВАСО. Опытная модель предназначена для плановых ресурсных испытаний, заявил представитель оборонно-промышленного комплекса РФ. Первый полёт Ил-112В завершился нештатной ситуацией. По словам главного конструктора ПАО «Ил» Николая Таликова, у воздушного судна отказала автоматика, но, к счастью, остановки двигателя не произошло.