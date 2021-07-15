Ростех показал фото новейшего российского истребителя

Госкорпорация «Ростех» опубликовала на своей странице в Twitter фото новейшего российского истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

На фото изображение самолёта, накрытого чёрным чехлом, сопровождается надписью Wanna see me nacked? («Хочешь увидеть меня раздетым?». — NEWS.ru).

По данным СМИ, на снимке представлен лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, о разработке которого ранее говорил глава Ростеха Сергей Чемезов. Самолёт, получивший условное название МиГ-41, способен летать на сверхзвуковых скоростях и его сложно обнаружить при помощи радиолокации.

МАКС-2021 пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. В нём будут участвовать все холдинги Ростеха, создающие авиационную продукцию. Общая площадь экспозиции корпорации превысит пять тысяч квадратных метров. Предполагается, что количество иностранных участников мероприятия превысит 40.

Ранее сообщалось, что Ростех планирует представить на МАКС-2021 первый в мире самолёт с электродвигателем, основанным на принципе сверхпроводимости.