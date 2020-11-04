Россия успешно завершила испытания ракетного комплекса «Ответ»

https://static.news.ru/photo/50f45ec4-1e7d-11eb-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Новый корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» прошёл все фазы государственных испытаний. Военно-морской флот РФ может принять его на вооружение уже в декабре 2020 года.

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства уточнил, что «Ответ» испытывали с 2019 года. Пуски ракет проходили с борта фрегата «Адмирал Касатонов», первого судна проекта 22350.

Источник сообщил, что Министерство обороны России уже начало оформлять серийные закупки комплекса для нужд ВМФ. Сейчас ведётся подготовка технической документации. Планируется, что «Ответ» установят на большую часть надводных кораблей, включая ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

По данным открытых источников, «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, которую запускают из универсальной установки ЗС-14 (также используется в сочетании с ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон»). В головной части боеприпаса «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев до цели, ракета сбрасывает на парашюте торпеду в воду. Поиск субмарины противника происходит автоматически с помощью гидроакустической станции. Максимальная дальность стрельбы в варианте для надводных кораблей — 40 километров.

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