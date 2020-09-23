Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/ed639f20-fdcd-11ea-8c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских истребителя Су-27 поднимались в небо над Чёрным морем для перехвата двух бомбардировщиков ВВС Соединённых Штатов. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две воздушные цели над нейтральными водами Чёрного моря, приближающиеся к государственной границе РФ. Для их опознания в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС Соединённых Штатов и сопроводили их над акваторией Чёрного моря, — приводит РИА Новости сообщение центра.

Ранее два российских истребителя МиГ-31 были подняты в небо для перехвата британского самолёта-разведчика над Баренцевым морем. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, писал NEWS.ru.