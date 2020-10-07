Российские соцсети с восторгом отреагировали на запуск ракеты «Циркон»

https://static.news.ru/photo/e515d85e-08ab-11eb-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Российские военные 6 октября испытали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон». Ракета была выпущена из Белого в Баренцево море, поразив цель 4,5 минуты. Запуск ракеты вызвал широкое обсуждение в соцсетях.

Многие интернет-пользователи подметили, что успешные испытания прошли как раз ко дню рождения президента Владимира Путина, которому 7 сентября исполнилось 68 лет.

В комментариях к видео испытаний россияне также порадовались за возможности отечественного вооружения, пишут «Невские новости» .

Отличный подарок!! С Днём рождения, Президент! — написал пользователь Василий Пупыркин.

Циркон взлетел сегодня!!! — отреагировал на своей странице в Twitter Сергей Глушенков.

Как писал ранее NEWS.ru, Владимир Путин назвал работу над ракетой «Циркон» и успешные её испытания большим событием не только в жизни вооружённых сил, но и всей страны, поскольку оснащение ВС России новейшими, «не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства».

«Циркон» был запущен вечером 6 октября из акватории Белого моря с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета преодолела 450 км и попала точно в обозначенную цель через 4,5 минуты. Скорость её полёта составила более 8 Махов (свыше 9,5 тыс. км/ч).