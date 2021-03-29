Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 морской авиации ВМФ России, — цитирует сообщение РИА Новости.

В министерстве уточнили, что длительность полёта составила более восьми часов. Ведомство напомнило, что экипажи Дальней авиации постоянно поднимаются в воздух над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. Также в Минобороны заметили, что все полёты самолётов ВКС России осуществляются «в строгом соответствии с международными правилами».

В феврале российский истребитель Су-35 Западного военного округа выполнил во время учебного полёта уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, рассказали в пресс-службе ЗВО. По информации ЗВО, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопровождали над Тверской областью ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с авиабазы под Саратовом, писал NEWS.ru.