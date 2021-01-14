России посоветовали отказаться от «проклятого» авианосца «Адмирал Кузнецов»

Американский журналист посчитал, что Россия должна сосредоточиться на строительстве новых универсальных кораблей (УДК) и отказаться от своего единственного авианосца «Адмирал Кузнецов».
Томас Недвик в материале для издания The Drive
В материале отмечается, что отказ от «Адмирала Кузнецова» позволит высвободить средства для строительства новых УДК. Замедление работ по ремонту авианосца может быть связано с затоплением плавучего дока ПД-50 на заводе в посёлке Росляково, допустил журналист. Он оговорился, что официально о прекращении ремонта судна никто не заявлял.
В целом, при надлежащем финансировании, новые десантные корабли России в долгосрочной перспективе станут более ценным дополнением к её морским возможностям, чем авианосец, спроектированный во времена холодной войны, — говорится в статье.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ подало иск к Центру судоремонта «Звёздочка». Ведомство требует взыскать с предприятия 981 млн рублей, передавал NEWS.ru. «Звёздочка» является одним из крупнейших исполнителей госконтрактов оборонного ведомства. Центр занимался ремонтом «Адмирала Кузнецова». В декабре 2019-го, когда судно находилось в одном из цехов «Звёздочки», на авианосце произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали. Корабль после этого происшествия до сих пор не восстановили в полной мере. Передача авианосца в распоряжение Минобороны намечена на 2022 год. В Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) оценивают ремонт судна после пожара в 300–350 млн рублей.