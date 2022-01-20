Ракетоносцы Ту-160 совершили 13-часовой полёт над Арктикой

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России совершили 13-часовой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. В пресс-службе Минобороны России рассказали, что в ходе полета экипажи самолётов отработали дозаправку топливом в воздухе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов, - сказано в пресс-релизе.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее стало известно, что вооружённые силы России в прошлом году получили более 5 тысяч единиц современного вооружения и техники, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В частности, войска получили 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава».

Армия получила 151 единицу новой и модернизированной авиатехники, в том числе 77 самолётов, 29 вертолётов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил — до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%, отметил Шойгу.