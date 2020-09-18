Путин: РФ лидирует на рынке вооружений благодаря труду сотрудников ОПК

https://static.news.ru/photo/72c7d86a-fa46-11ea-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с профессиональным праздником. Он заявил, что только благодаря их труду Россия на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения.

Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники оборонно-промышленного комплекса: инженеры, конструкторы, военные специалисты, те, кто посвятил себя большому и важному делу — развитию научно-технической мысли, разработке и внедрению в производство передовых образцов вооружения и военной техники, — гласит она.

По словам российского лидера, на сегодняшний день оборонная отрасль РФ лидирует на мировых рынках вооружения, и это стало возможным благодаря труду работников ОПК и их «созидательной энергии». Он подчеркнул, что мастера-оружейники, которыми «Россия издавна славилась» вписали яркие страницы в «героическую историю страны», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире.