«Приближает успех операции»: депутат ГД о господстве в воздухе над Украиной

Завоевание российской авиацией господства в воздухе над Украиной приближает успех военной операции ВС РФ в соседнем государстве, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы (ГД) по обороне Юрий Швыткин. Спикер добавил, что данное сообщение Минобороны РФ говорит о том, что «на первом этапе проведения операции была уничтожена подавляющая часть самолётов [Украины] на земле, на аэродромах» и во время единичных воздушных боёв.

Господство в воздухе даёт большие преимущества. Это исходит из того, что на первом этапе проведения операции была уничтожена подавляющая часть самолётов на земле, на аэродромах и, конечно, в воздушном бою, какие-то единичные случаи были. Наши самолёты достойно себя повели. Это приближает успех операции и делает её проведение более эффективным. При необходимости нанесения авиационных точечных ударов, конечно же, господство в воздухе предполагает нахождение наших самолётов [в небе над Украиной], — отметил парламентарий.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной, сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США и Канада.