Помпео намерен разрешить продажу вооружения ОАЭ на сумму в $23,37 млрд

https://static.news.ru/photo/9d67d284-2384-11eb-9024-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Госдепартамент США намерен дать официальное разрешение на продажу вооружения Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) на общую сумму в $23,37 млрд. Информация об этом была донесена до конгресса.

Сегодня я дал распоряжение департаменту уведомить конгресс о нашем намерении разрешить предложенную закупку ОАЭ нескольких современных видов вооружений общей стоимостью $23,37 млрд, — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон планирует продать Эмиратам около 50 истребителей F-35 производства Lockheed Martin на общую сумму в $10,4 млрд, беспилотные разведывательные аппараты MQ-9B на $2,97 млрд и боеприпасы «воздух-воздух» и «воздух-земля» на $10 млрд, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Продажа объясняется потребностью ОАЭ в передовых вооружениях, чтобы защищаться от угроз со стороны Ирана. Также продажа этого оружия соответствует приверженности США по «обеспечению качественного военного преимущества со стороны Израиля», отметил Помпео.

США обязались помогать Израилю обеспечивать сохранения военно-технического превосходства в регионе после войны Судного дня. 15 сентября Израиль подписал в Вашингтоне документы о нормализации отношений с Бахрейном и ОАЭ. Это было названо историческим прорывом в ближневосточной дипломатии.

Как писал NEWS.ru, 23 октября президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о возможной поставке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в ОАЭ идут нормально и могут быть успешно завершены в ближайшее время. Сначала против поставок выступал Израиль, который подчеркивал, что соглашение о нормализации отношений не предусматривает продажу оружия в ОАЭ, но позже канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху сняла возражения, поскольку военно-техническое превосходство Израиля в регионе не пострадает.