Трамп: переговоры о поставке ОАЭ F-35 могут быть скоро успешно завершены

https://static.news.ru/photo/a02b1c72-155d-11eb-8c86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Alexander Cook/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры о возможной поставке Соединёнными Штатами Объединённым Арабским Эмиратам истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 идут нормально и могут быть скоро успешно завершены. Об этом 23 октября заявил американский президент Дональд Трамп.

Этот процесс движется. Надеюсь, что быстро. Это хороший процесс, — цитирует ТАСС главу Белого дома.

Против поставок F-35 возражал Израиль, который подчёркивал, что это не предусматривается соглашением о нормализации отношений. Канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху, однако, 23 октября заявила, что власти снимают возражения против поставок США в ОАЭ «определённых оружейных систем», так как это не снизит военный потенциал страны в регионе.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технического превосходства в регионе.

F-35 — истребитель-бомбардировщик, спроектированный с использованием технологии уменьшения заметности и способный нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте его создания принимали участие Канада, Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция. В 2019 году Вашингтон исключил Анкару из числа участников программы из-за приобретения Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Истребители F-35 также закупают Япония и Израиль.

Ранее стало известно, что США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения. Об этом заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом, писал NEWS.ru.