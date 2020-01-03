https://static.news.ru/photo/420b41f6-2eb5-11ea-b6d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Видео дозаправки в воздухе российских истребителей Су-30СМ и Су-24М появилось в Сети. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».

Истребители принадлежат морской авиации Южного военного округа. На кадрах видно, как взлетают самолёты и танкер Ил-78, а затем уже происходит сам процесс дозаправки.

Сложность задачи заключается в том, что истребителям необходимо встретиться с танкером на высоте от двух до восьми тысяч метров на скорости 550 км/ч, затем сконтактироваться. И во время самой дозаправки самолёты и танкер должны выдерживать строй на дистанции около 20 метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кадры дозаправки топливом истребителей-перехватчиков, пролетающих над Челябинском, появились в Сети. Во время дозаправки пилотируемые лётчиками авиабаз Шагол и Канск самолёты находились на высоте от двух до шести тысяч метров, сближаясь с заправщиком Ил-78 по очереди и осуществляя контакт с конусом-датчиком.