Новый российский ударный беспилотник совершит первый полёт в мае

Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сириус» выполнит первый полёт в мае этого года. Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков, сообщает ТАСС.

Полностью завершён выпуск РКД (рабоче-конструкторская документация.— NEWS.ru). Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем лётные испытания в конце этого года, — доложил он министру.

«Сириус» является дальнейшим развитием беспилотников «Орион». Он имеет два двигателя, увеличенную взлётную массу.

Беспилотный летательный аппарат «Орион» разработан компанией «Кронштадт». Он относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полёта. Максимальная взлётная масса беспилотника составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полёта — 200 километров в час, максимальная высота — семь километров. Аппарат может находиться в воздухе около 24 часов.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат «Орион» сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Он способен работать в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50, а также летать в условиях кратковременного обледенения.