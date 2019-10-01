https://static.news.ru/photo/d825b6be-e241-11e9-8766-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сотрудник Центра национальных интересов США Марк Эпископос оценил новый российский истребитель МиГ-35.

Он отметил, что в России МиГ-35 называют истребителем 4++, максимально приближенным к пятому поколению военных самолётов.

Эксперт также обратил особое внимание на улучшение ряда технических характеристик и оснащении новых истребителей самыми современными системами вооружения.

В качестве новшеств отмечается радар «Жук-АЕ», а также способность самолёта приземляться в экстремальных условиях.

МиГ-35 допускает конфигурации вооружения, которые затмевают МиГ-29 по чистой огневой мощи. МиГ-35 совместим со всей гаммой управляемых бомб KAB-500 с лазерным наведением и ГЛОНАСС, — написал Эпископос в статье для The National Interest.

Он пришёл к выводу, что проведённая модернизация значительно увеличит манёвренность истребителя.

Ранее News.ru писал о том, что информацию о технических характеристиках новейшего многофункционального истребителя МиГ-35 обнародовала российская самолётостроительная корпорация «МиГ», разработавшая и производящая эти машины. Предсерийные образцы самолёта МиГ-35 уже проходят испытания.