Назван топ-5 самых ожидаемых новинок экспортного российского оружия

«Рособоронэкспорт» назвал топ-5 самых ожидаемых новинок отечественных вооружений, представленных в 2021 году зарубежным заказчикам. Лидером списка стал перспективный лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, сообщается в пресс-релизе корпорации. В будущем году компания планирует дальнейшее расширение номенклатуры экспортируемых из России вооружения и военной техники.

В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли лёгкий тактический самолёт Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА «Орион-Э», РСЗО с термобарическими боеприпасами ТОС-2 «Тосочка», автомат Калашникова АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь», — сказал гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Также, по данным компании, высокий интерес был проявлен к зенитному ракетно-пушеному комплексу «Панцирь-С1М», комплексу радиоэлектронной борьбы «Красуха» и комплексу противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-Патруль».

Как отметил Михеев, компания чётко отслеживает мировые тренды и намерена в 2022 году расширить номенклатуру экспортируемых из России вооружения и военной техники, а также увеличить рост присутствия на глобальном рынке.

Ранее Александр Михеев рассказал, что на авиасалоне МАКС-2021 компания подписала контракты более чем на €1 млрд. Они предусматривают поставки за рубеж самолётов Су-30СМЭ, вертолётов Ми-35М и Ми-17В5, переносных зенитных комплексов (ПЗРК) «Верба» и радиолокационных станций (РЛС) «Противник-ГЕ». Наряду с этим в портфель заказов вошли авиационные средства поражения, образцы бронетанковой и автомобильной техники.