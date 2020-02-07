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Начались продажи экспериментальной самозарядной гражданской версии военной винтовки для охоты MR1 концерна «Калашников». Об этом сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на пресс-службу концерна.

Группа компаний «Калашников» представляет новинку — экспериментальную самозарядную винтовку MR1. MR1 является первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Гражданская версия отличается от военной тем, что она оснащена пламегасителя от снайперской винтовки Драгунова (СВД). Отмечается, что у версии для охоты нет открытых прицельных приспособлений, но у оружия есть специальная платформа для установки таких приспособлений.

Винтовка будет доступна ограниченной партией. Цена винтовки: 115 тысяч рублей и 145 тысяч рублей в зависимости от калибра патрона.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России создали версию американской штурмовой винтовки AR-15 под советский автоматный патрон. Отмечается, что пуля советского патрона гораздо тяжелее, чем пуля американского.