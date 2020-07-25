На территории абхазского предприятия нашли более 2,5 млн патронов

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Военно-морской флот России совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса проводит испытания атомной подводной лодки, которая способна нести на борту аппараты «Посейдон». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — рассказали в...