На территории абхазского предприятия нашли более 2,5 млн патронов

Ящики с боеприпасами, в которых находились более 2,5 млн патронов разного калибра, обнаружили на территории одного из предприятий Сухума.
На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Общее количество изъятых боеприпасов — 2 637 430 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм и 5,56 мм, — цитирует РИА Новости сообщение МВД Абхазии.
Боеприпасы отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр Абхазии. По данному факту начата проверка.
Как писал NEWS.ru, схрон с боеприпасами обнаружили в Дагестане во время оперативно-разыскных мероприятий, проводимых региональными управлениями Росгвардии, ФСБ и МВД в окрестностях села Харачи Унцукульского района. В тайнике находились две миномётные мины, ручные гранаты, несколько СВУ, комплектующие к ним, боеприпасы, спецобмундирование и медикаменты. Взрывотехниками ФСБ по Республике Дагестан содержимое тайника уничтожено на месте. По данному факту проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.