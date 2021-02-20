МВД и Росгвардия могут получить новые автоматы АК-12 в 2022 году

https://static.news.ru/photo/bcef88f2-7426-11eb-81d4-96000091f725_660.jpg Фото: wikipedia.org

Новый автомат АК-12 производства концерна «Калашников» испытают в Росгвардии и МВД России. Поставки оружия в эти ведомства могут начаться в 2022 году. Об этом заявил глава концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках в эти ведомства можно будет говорить не раньше 2022 года, — заявил Тарасов во время оборонной выставки IDEX.

Поставки АК-12 в Минобороны начались в 2018 году. По итогам воинской эксплуатации автоматы были доработаны. Теперь концерн ведёт переговоры с ведомством по новому контракту. АК-12 оснащён более эргономичным прикладом, усовершенствованным диоптрическим прицелом и рукояткой управления огнём со спусковой скобой, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев назвал автомат Калашникова брендом, который не нуждается в представлении за рубежом. Он подчеркнул, что иностранные заказчики всегда проявляют повышенный интерес к новинкам концерна.