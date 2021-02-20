«Калашников» модернизировал автомат АК-12

https://static.news.ru/photo/61ad66cc-741b-11eb-892b-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС

Группа компаний «Калашников» провела глубокую модернизацию 5,45-мм автомата АК-12. Его доработали по итогам войсковой эксплуатации.

В частности, автомат получил более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнём со спусковой скобой, изменены прицельные приспособления, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Уточняется, что заказчикам поставлены уже «десятки тысяч единиц АК-12».

В «Калашникове» также сообщили, что начали продвижение на мировом рынке новейший автомат АК-15 под патрон 7,62×39 мм. Он является наследником АК-103, и те страны ближневосточного региона, которые используют автоматы в этом калибре и закупали ранее АК-103, рассматриваются теперь как его потенциальные покупатели. В Вооружённые силы РФ АК-15 поставлять пока не планируют, так как этот калибр в российской армии применяется ограниченно.

Как писал NEWS.ru, новейший автомат АК-12 поставляется в армию России с 2018 года. Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, с того времени на его базе было сделано несколько серий оружия под разные калибры. Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом, поэтому иностранные заказчики всегда проявляют к ним интерес. По словам Оздоева, за два с лишним года в армию ушли тысячи АК-12, потому что автомат соответствует выросшим требованиям Минобороны и по кучности стрельбы, и по эргономике, и по надёжности. Изначально автомат создавался как часть экипировки солдата будущего «Ратник». Его неоднократно испытывали, дорабатывали и улучшали, прежде чем запустить в массовое производство.