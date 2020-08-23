Москва и Анкара заключили новый контракт на поставку С-400

https://static.news.ru/photo/0961af98-e535-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Турция заключили соглашение о поставке второго полка систем ПВО С-400. Об этом заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, контракт уже подписан, передаёт РИА Новости. Об этом он сказал на форуме «Армия-2020».

Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта, — сообщил Михеев.

Первый контракт на поставку Анкаре четырёх дивизионов С-400 Москва выполнила в 2019 году. Его заключение вызвало недовольство США и спровоцировало кризис в отношениях Штатов с Турцией. Американские власти потребовали, чтобы соглашение было расторгнуто турецкой стороной. Вместо этого они предложили Анкаре приобрести комплексы Patriot, произведённые в США. Турция отказалась выполнять эти требования и продолжила переговоры о новой партии российских систем ПВО.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Анкара готова устранить обеспокоенность Вашингтона по поводу технической несовместимости приобретённых у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.