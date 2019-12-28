https://static.news.ru/photo/a547626e-2969-11ea-a431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).

По его словам, сейчас проводятся работы по созданию гиперзвукового оружия. Специалисты пытаются расширить область применения данного вида оружия, а также улучшить его тактико-технические характеристики.

Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта, — отметил Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы РФ за текущий год повысили боевые возможности на 14%. В 2019 году проводилось плановое перевооружение войск, в ходе которого доля нового и модернизированного оборудования достигла 68,2%, а исправность техники — 95%.