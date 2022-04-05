Минобороны показало уничтожение беспилотника Bayraktar из ЗРК «Тор»

Минобороны РФ показало видео уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Как рассказал РИА Новости командир расчёта зенитчиков, «Тор» является универсальным оружием, он способен сбить любые летательные аппараты. За время проведения спецоперации было обнаружено 20 воздушных целей.

Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых — перехваленный «Байрактар», — рассказал военный.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки к полёту и последующий вылет боевого вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Один из командиров экипажа сравнил машину с близким другом, который благодаря высокой надёжности, мобильности и манёвренности бережёт лётчиков.

Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Так, силами боевой авиации России были уничтожены 17 военных объектов Украины, в число которых вошли два командных пункта, два склада боеприпасов, а также топливное хранилище и 11 опорных пунктов ВСУ. Кроме того, военные уничтожили два БПЛА в Северодонецке с помощью российских противовоздушных оборонных комплексов.