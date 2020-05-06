Минобороны назвало официальный состав авиации на параде в Москве 9 мая

https://static.news.ru/photo/cad21a5e-8f73-11ea-b89b-fa163e074e61_660.jpg Ми-26 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны опубликовало список авиации, которая пролетит над Москвой в День Победы.

По данным ведомства, в общей сложности в авиапараде примут участие 75 летательных аппаратов.

Первой пролёт над небом столицы совершит группа вертолётов, в состав которой войдут один Ми-26 и четыре Ми-8, а также группы по пять Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.

За ними последует ракетоносец Ту-160 вместе с четырьмя дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Далее ожидаются стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Следом в небе пролетят тройка самолётов военно-транспортной авиации Ил-76 и воздушное судно дальнего радиолокационного дозора А-50. Также зрителям продемонстрируют дозаправку в воздухе Ту-160 с участием Ил-78. Парад продолжится полётом МиГ-29, Су-24, «Кинжалов» и перспективных истребителей Су-57.

После шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо Москвы в триколор. За ними последуют «Стрижи» и «Русские Витязи» на истребителях МиГ-29 и Су-30 СМ. Завершится мероприятие фигурным пролётом десяти самолётов Су-30СМ, Су-34 и Су-15С, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу лично проверил готовность парадного строя авиапарада над Красной площадью. В тренировке приняли участие 75 самолётов и вертолётов оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации Военно-космических сил.