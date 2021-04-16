Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом

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Отряд кораблей Каспийской флотилии зашёл в Чёрное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. Об этом сообщил Черноморский флот.

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Чёрное море, — сказано в отчёте пресс-службы флота.

Корабли накануне перевели в оперативное подчинение Черноморского флота. Они пополнили запасы топлива и еды в Темрюке (Краснодарский край), пишет ТАСС.

Как только отряд вышел из Керченского пролива, сразу направился в назначенный район. При прохождении Волго-Донского канала за более чем 100 километров пути корабли преодолели 13 шлюзов, прошли через города: Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

По плану 15 кораблей примут участие в учениях Черноморского флота. Также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников дал приказ проверить готовность к отражению морских и воздушных десантов. К манёврам привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме посчитали наглостью беспокойство руководства Североатлантического альянса о планах России ограничить доступ в Азов и Чёрное море. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что НАТО уже переходит все границы, а Россия сама решит, кого пускать через свой пролив, а кого нет.