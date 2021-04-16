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«Наглость не знает границ»: Госдума о претензиях НАТО на Азов и Чёрное море

08:34, 17 апреля 2021

В Госдуме посчитали наглостью беспокойство руководства Североатлантического альянса о планах России ограничить доступ в Азов и Чёрное море.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с РИА Новости заявил, что НАТО уже переходит все границы, а Россия сама решит, кого пускать через свой пролив, а кого нет.

Пусть рассыпаются в призывах перед другой аудиторией. Может, им ещё наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи, — сказал парламентарий. 

Не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Чёрного моря призвал Запад и депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он напомнил Альянсу и киевским властям, что РФ действует исключительно в рамках национального и международного права, в том числе морского.

NEWS.ru ранее писал, что Минобороны США призывает Россию прекратить «угрожать иностранным судам» в акватории Чёрного моря. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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