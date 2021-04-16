Депутат Госдумы призвал НАТО «не нервничать» из-за доступа в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Не нервничать по поводу закрытия Россией части акватории Чёрного моря призвал Киев и НАТО депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, Россия действует исключительно в рамках национального и международного права, в том числе морского.

Надо успокоиться, дышать ровно, не нервничать. <...> Учитывая ситуацию, которая складывается у наших границ, мы вынужденно укрепляем и защищаем свои приграничные территории. Принимаем все меры, чтобы обеспечить безопасное судоходство в наших территориальных водах и не допустить никаких провокаций, — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

По словам Шеремета, Россия пошла на такой шаг не из мести кому-либо, а исключительно в рамках безопасности. Данная мера является временной.

Как только в Черноморском регионе снова установится стабильная и предсказуемая обстановка, все станет обратно на свои места, — заявил законодатель.

По данным бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября 2021 года приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальное море РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трёх районах Чёрного моря. Это участок акватории вдоль побережья Крыма от Севастополя до Гурзуфа, район близ берегов Керченского полуострова и морской участок рядом с западной оконечностью Крыма.

Ранее МИД Украины выразил протест относительно такого шага со стороны РФ. Также об обеспокоенности планами России ограничить доступ в Чёрное море сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

NEWS.ru также писал о том, что Минобороны США призывает Россию прекратить «угрожать иностранным судам» в акватории Чёрного моря. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.