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Пентагон призвал Россию «прекратить угрозы иностранным судам» в Чёрном море

22:02, 16 апреля 2021

Минобороны США призвало Россию прекратить «угрожать иностранным судам» в акватории Чёрного моря.

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