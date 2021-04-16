Пентагон призвал Россию «прекратить угрозы иностранным судам» в Чёрном море

Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.

Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации, — цитирует Кастро официальная газета...