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Михаил Щипанов
Минобороны США призвало Россию прекратить «угрожать иностранным судам» в акватории Чёрного моря.
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Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК коммунистической партии Кубы. Об этом он заявил в ходе VIII съезда партии в Гаване.
Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передаёт руководство страной группе подготовленных лидеров, закалённых десятилетиями опыта, приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации, — цитирует Кастро официальная газета...
Пентагон призвал Россию «прекратить угрозы иностранным судам» в Чёрном море