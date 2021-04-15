Украина возмущена решением России закрыть часть Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/e0886e4e-9e0d-11eb-a469-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МИД Украины выразил протест из-за решения России временно закрыть часть акватории Чёрного моря. Киев считает это нарушением норм международного права.

Ранее Россия объявила о закрытии на следующей неделе до октября 2021 года части акватории Чёрного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. В Москве это связали с военными учениями.

Такие действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Чёрного моря, — цитирует сообщение МИД Украины ТАСС.

Ведомство потребовало от РФ «немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Чёрного моря» и призвало международных партнёров усилить политико-дипломатическое давление на РФ с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.

Как писал NEWS.ru, Чёрное море в случае гипотетического конфликта может стать «ракетным тиром», однако тотальное доминирование будет за Россией. Именно Россия в случае боевых действий на начальном этапе получит преимущество, поскольку она нарастила число противокорабельных средств и развернула в регионе значительное количество самолётов.