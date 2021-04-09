Корабли Балтийского флота выдвинулись в Атлантику

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Отряд кораблей Балтийского флота направился в Атлантику. В настоящее время военные суда находятся в заливе Средиземного моря в ожидании хорошей погоды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Балтийский флот.

Отряд кораблей вышел из сирийского порта Тартус 8 апреля. В его состав входят: корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82.

Отряд кораблей Балтийского флота находится в одном из заливов Средиземноморья, где в ближайшие дни из-за сложных погодных условий отряду кораблей и судов обеспечения Балтийского флота придётся ожидать улучшения погоды, — говорится в сообщении.

Накануне NEWS.ru писал, что турецкие власти предупредили РФ о проходе боевых кораблей США в Чёрное море в соответствии с конвенцией Монтрё. Они преодолеют пролив Босфор на следующей неделе, с 12 по 18 апреля. В Анкаре считают, что это произойдёт 14 и 15 апреля, а 4 и 5 мая военные суда ВМФ США вернутся.

По данным телеканала CNN, Белый дом, отправляя флот в Чёрное море, хочет послать Кремлю «особый сигнал» и заявить о поддержке Киева. США должны за 14 дней предупредить о намерениях усилить военное присутствие в регионе. Сейчас неясно, приняли ли в Вашингтоне окончательное решение.