https://static.news.ru/photo/5f6adbfc-4cb1-11ea-bffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Николай Новичков/ТАСС

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил об увеличении числа высокоточных крылатых ракет в войсках в более чем в 30 раз в период с 2012 года.

По его словам, также в 12 раз выросло количество носителей такого оружия.

Время подготовки полётных заданий сокращено с полутора месяцев до трёх часов, — отметил он

Шойгу напомнил, что армии начали поставлять современную военную технику, разработанную на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве находятся системы вооружения на новых физических принципах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы поставят в российские войска.