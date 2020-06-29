Китайское СМИ восхитили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/0be5b0b2-b9ec-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайские СМИ отреагировали на прошедший в Москве парад Победы и оценили представленную на нём военную технику. Эксперты высказали восхищение танками Т-90М, Т-80БВМ и системами залпового огня ТОС-2, назвав их новейшими версиями «смертоносных машин».

Ключевым моментом парада Победы также является демонстрация новых систем противовоздушной обороны, которые включают в себя зенитно-ракетные комплексы С-350 и «Бук-М3», бронеавтомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ», самоходный зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ», — говорится в публикации газеты «Хуаньцю шибао».

Все эти образцы техники, по мнению китайских специалистов, обладают высочайшими показателями боевой эффективности. Танк Т-90М назвали главным героем нынешнего парада. Первую партию этих машин в апреле 2020 года принял на вооружение Западный военный округ России. Вместе с тем журналисты обратили внимание и на раритетную технику — танк Т-34. Всего зрители увидели около 30 легендарных танков, за которыми шли семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

В статье особое внимание уделяется описанию реактивных систем залпового огня ТОС-2. Автор материала уточнил, что эта система, получившая название «Тосочка», представляет собой усовершенствованную версию ТОС-1. ТОС-2 выполнена на платформе колёсного шасси. В основе её действия лежит объёмный взрыв, который сравним только с поражением от удара вакуумной бомбы. Площадь поражения составляет 2 тыс. кв. м, а дальность стрельбы может достигать 6 тыс. м в зависимости от типа ракет.

Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих «железных героев» Великой Отечественной войны, — подчёркивается в публикации.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Помимо танков Т-90М и Т-80БВМ и «Тосочки», зрителям впервые продемонстрировали боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, береговой ракетный комплекс «Бал» и другие.

Как сообщал NEWS.ru, ранее российский лидер Владимир Путин написал статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В материале он говорит о важности завершения этой войны, а также о нескольких поколениях людей, которые недостаточно знают о ней. Политик также указывает на попытки ревизии её итогов, что угрожает принципам мирного развития.

Путин приводит исторические факты и даёт им свою оценку, ссылаясь на архивные данные. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья появилась именно на страницах американского журнала The National Interest, так как была задача опубликовать её в солидном издании, которое имеет умных читателей.