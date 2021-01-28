Китайские самолёты имитировали уничтожение американского авианосца

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Китайские самолёты во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом авианосец Соединённых Штатов.

По данным газеты Financial Times, ссылающейся на разведданные США и их союзников, инцидент произошёл 23 января, спустя три дня после инаугурации американского президента Джо Байдена. В этот день Народно-освободительная армия КНР направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 — на следующий день.

Бомбардировщики и несколько истребителей использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели. Пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 якобы подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по судну.

Ранее NEWS.ru писал, что китайский лидер Си Цзиньпин усиливает контроль над механизмом принятия решений в военной сфере. В КНР вступили в силу законодательные поправки, позволяющие главе государства мобилизовать военные и гражданские ресурсы для того, чтобы отстаивать национальные интересы внутри страны и за границей. Инициатива даёт Си монопольное право на военное реагирование.

Тайвань — небольшое островное государство к востоку от Китая, статус которого остаётся неоднозначным. Государство признано 15 странами — членами ООН и поддерживает с ними дипломатические отношения. Многие другие государства также поддерживают контакты с Тайванем «неофициально».

Власти Китайской Республики (Тайваня) считают Компартию КНР незаконно контролирующей территорию Китая и позиционируют себя как правопреемника учреждённой в Китае в 1911 году Китайской Республики. В свою очередь КНР считает Тайвань провинцией Китая и не признаёт ни независимость островного государства, ни притязания представителей Китайской Республики на руководство Китаем. Ни США, ни Россия официально не признают государство Тайвань, однако Китайская Республика поддерживает с ним неофициальные дипотношения через свои экономические и культурные представительства.